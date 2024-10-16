Багатоцільовий корвет «Гетьман Іван Мазепа» Військово-морських сил України, побудований у Туреччині, розпочав ходові випробування на морі.

Відповідне відео опублікували Військово-морські сили ЗСУ.

«Україна — морська держава! Корвет Гетьман Іван Мазепа вийшов на ходові випробування в морі. Разом до перемоги!» — зазначено в повідомленні.

Під час випробувань з корвета здійснювали запуск торпеди, а також проводили тренування з посадки вертольота на палубу.

Цей корабель, перший у своєму класі для українських ВМС, було спущено на воду 2 жовтня 2022 року. Другий корвет носитиме ім’я «Гетьман Іван Виговський».

За даними «Мілітарного», 29 травня «Гетьман Іван Мазепа» вийшов із корабельні RMK Marine на свої перші ходові випробування. На оприлюднених фотографіях було видно, що він озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.