Український військовий літак вперше від початку повномасштабної війни здійснив вогонь по цілі безпосередньо на території Російської Федерації. Йдеться про «російський командний вузол» у районі Бєлгорода.

Про це пише Sky News із посиланням на джерело в українських військах.

Наразі не було зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки та чи була це західна зброя.

Видання нагадує, що Сполучені Штати та Франція нещодавно заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати свою зброю для ударів по військових об’єктах усередині Росії – звідки російські війська здійснюють напади на Україну.

Згідно з новими вказівками, схваленими президентом США Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на території Росії для захисту міста Харків на північному сході України.

Водночас Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, був менш конкретним, лише сказавши, що Україна має сама вирішувати, як вона використовуватиме британську зброю – таку як крилаті ракети Storm Shadow, які можуть запускати українські літаки.