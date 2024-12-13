У зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" мобільна вогнева група успішно знищила російську крилату ракету, не допустивши ураження критичної інфраструктури. Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив ворожу ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пошукова група оперативно виявила місце падіння і залишки ракети. На щастя, збиття ракети не завдало шкоди інфраструктурі.

У Повітряних силах нагадали, вночі та вранці 13 грудня російські агресори здійснили комбінований ракетно-авіаційний удар по об’єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності Повітряного командування “Захід”.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони та авіації було знищено:

52 крилаті ракети (Х-101/Х-55СМ, “Калібр”);

2 ударних безпілотники типу “Shahed”.