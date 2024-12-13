Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пошукова група оперативно виявила місце падіння і залишки ракети. На щастя, збиття ракети не завдало шкоди інфраструктурі.
У Повітряних силах нагадали, вночі та вранці 13 грудня російські агресори здійснили комбінований ракетно-авіаційний удар по об’єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності Повітряного командування “Захід”.
Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони та авіації було знищено:
- 52 крилаті ракети (Х-101/Х-55СМ, “Калібр”);
- 2 ударних безпілотники типу “Shahed”.
- Росія може запустити експериментальну ракету “Орешник” найближчими днями, — ЗМІ
- Масована ракетна атака на Україну: збито 161 ціль
- Російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Харківщини, Львівщини та Прикарпаття