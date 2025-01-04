Окрім порноконтенту, портал OnlyFans може використовуватись як елемент схеми для виведення коштів з-під оподаткування та переказу їх в інші країни.

Про це пише “БізнесЦензор”.

За інформацією видання, державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.

До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).

“Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік”, — пише видання.

Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, — подає видання текст ухвали Київського райсуду м. Одеси.