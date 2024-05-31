На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Дмитра Хилюка забрали в полон під час окупації на Київщині.

Про це повідомив народний депутат України в Telegram-каналі.

Сьогодні, 31 травня, до України вдалося повернути 71 воїна та чотирьох цивільних з російського полону. За даними Координаційного штабу, повернути на рідну землю змогли 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя.

Один з полонених, якого утримували разом з журналістом агентства УНІАН Дмитром Хилюком, розповів, що їх викрали в березні 2022 року під час окупації Київщини.

“Дмитро Хилюк з УНІАН передає вітання своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий, і сподівається, що його звільнять”, – українець, якого звільнили, поділився інформацією про полоненого.

За словами нардепа відомо, що Росія незаконно утримує 29 медійників.