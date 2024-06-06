Про це пише NBC News із посиланням на неназваних українських посадовців.
За їхніми словами, Бріджит Брінк створила «непотрібну напругу та втратила з поля зору пріоритет — перемогу на полі бою».
Попри розчарування українських посадовців, зосередженість Брінк на реформах і антикорупційних заходах має “повну підтримку” держсекретаря Ентоні Блінкена та президента США Джо Байдена.
NBC News зазначає, з погляду України, президент Володимир Зеленський досяг значних успіхів у боротьбі з корупцією. Проте адміністрація Байдена наполягає на подальших реформах для вступу України до ЄС та НАТО, що створює напруженість у відносинах між США та Україною.
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