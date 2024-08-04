Більшість українських лікарів-біженців не можуть працювати в Німеччині через бюрократичні перешкоди.

Про це інформує DW.

Починаючи з лютого 2022 року щонайменше 1674 українських лікарів-біженців подали заявки на отримання лікарської ліцензії в Німеччині, але лише 187 з них отримали схвалення.

Процес отримання ліцензії затягується не лише для українців, а й для лікарів з інших країн, що не входять до ЄС, де очікування може тривати від 15 місяців до трьох років.

Голова Федерації лікарень Німеччини Геральд Гасс назвав ситуацію “катастрофічною” і розкритикував надмірну бюрократію в країні.

У Німеччині спостерігається тенденція, коли лікарі розглядають можливість залишити професію через високий рівень стресу та навантаження.

Багато з них переходять на неповну ставку, а близько 80 тисяч лікарів планують вийти на пенсію в найближчі роки. Це викликає необхідність оптимізації використання кваліфікованих працівників у медичній сфері.