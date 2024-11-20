Про це очільник Міністерства оборони України повідомив у соцмережах.

Міністр зазначив, що момент збиття ракети зафіксувала на відео старша солдатка Ольга Максименко, а її колега Валентина Стеблевець контролювала повітряну обстановку за допомогою планшета і передавала важливу інформацію про ціль.

Точний постріл із ПЗРК “Ігла” здійснила солдатка Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки в навчальному центрі в Десні.

“Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення”, – наголосив глава Міноборони України.

Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.