Українських військовослужбовиць нагородили за збиття російської крилатої ракети з ПЗРК
Міністр оборони України Рустем Умєров відзначив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її побратимок, які 17 листопада під час масованої атаки збили російську крилату ракету Х-101 за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".
Середа, 20 листопада 2024, 07:42
Теги: Війна в Україні, Міноборони, нагорода, Наталія Грабарчук, ППО, Рустем Умєров, ПЗРК
Про це очільник Міністерства оборони України повідомив у соцмережах.
Міністр зазначив, що момент збиття ракети зафіксувала на відео старша солдатка Ольга Максименко, а її колега Валентина Стеблевець контролювала повітряну обстановку за допомогою планшета і передавала важливу інформацію про ціль.
Точний постріл із ПЗРК “Ігла” здійснила солдатка Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки в навчальному центрі в Десні.
“Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення”, – наголосив глава Міноборони України.
Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.