Точний постріл із ПЗРК “Ігла” здійснила солдатка Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки в навчальному центрі в Десні.

“Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення”, – наголосив глава Міноборони України.

Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.