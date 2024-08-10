Про це розповів посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Українці в Німеччині відчувають себе більш безпечно, ніж в інших європейських країнах, згідно з опитуванням Gradus Research. Основна стурбованість українців стосується безпеки їхніх дітей.

Лише 12% з них звертаються до поліції при відчутті небезпеки, а 30% роблять це, коли йдеться про безпеку дітей. Серед тих, хто звертався до правоохоронців, 50% вважають, що не отримали належної допомоги.

Дипломат повідомив, що клопотання у справі не задовольнили. В опитуванні взяли участь близько 1700 осіб.

У зв’язку з цим українське дипломатичне представництво в Німеччині опублікувало інструкцію для українців, які зазнали дискримінації або насильства, а також для тих, чиї діти стали жертвами цькування в школах.

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