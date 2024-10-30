Про це повідомляє LRT.

“Наразі кількість прибулих, природно, зменшилася, але щотижня ми приймаємо кілька десятків українців, що рятуються від жахів війни, і їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати”, – наголосив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Громадяни України та третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон ЄС не раніше 40 днів тому, зможуть отримати підтримку. Для цього потрібно зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання та відповідати певним критеріям.

Допомогу надаватимуть самотнім батькам з дітьми до 18 років, багатодітним сім’ям, сім’ям із дитиною з інвалідністю, вагітним, особам старше 60 років та людям з обмеженими можливостями.