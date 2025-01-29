Про це повідомляє Polskie Radio.
Ціль програми — допомогти біженцям стати незалежними, якщо вони вирішать залишитися в Польщі. Особливо актуальна допомога для багатодітних родин, одиноких матерів, сімей з дітьми з інвалідністю та пенсіонерів, які не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.
Програма здійснюється за підтримки Європейської Комісії та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, в співпраці з неурядовими організаціями.
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