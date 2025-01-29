Українці, які перебувають у центрах колективного розміщення в Польщі, можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла на шість місяців через програму "Разом до Незалежності". Програма також включає підтримку в працевлаштуванні.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Ціль програми — допомогти біженцям стати незалежними, якщо вони вирішать залишитися в Польщі. Особливо актуальна допомога для багатодітних родин, одиноких матерів, сімей з дітьми з інвалідністю та пенсіонерів, які не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.

Програма здійснюється за підтримки Європейської Комісії та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, в співпраці з неурядовими організаціями.