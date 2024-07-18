Кабмін схвалив розроблений МВС законопроєкт про розширення підстав для застосування електрошокерів поліцією.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпатий.

Проєкт Закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими:

під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Водночас, у документі передбачена заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

“Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї”, — пише Драпатий.