Електрошокери замість поліцейських кийків: чи зменшить це кількість травм серед затриманих - Новини України - 24 Канал

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпатий.

Проєкт Закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими:

  • під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
  • під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
  • під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Водночас, у документі передбачена заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

  • для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

“Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї”, — пише Драпатий.