У Києві відбулася друга Всеукраїнська зоозахисна премія, на яку отримали нагороди 15 зоозахисників з різних регіонів України.

Про це Суспільному повідомили у Всеукраїнському гуманістичному русі UAnimals.

Серед них — Марія Вронська, Віктор Шельвінський, Олена Котова, Вікторія Кручина, Олеся Леонова, Тетяна Куцуконь, Ілона Джалаганія, Алісія Полиха, Марина Шажко, Роман Остапчук.

Також були вшановані пам’ять іноземців, які допомагали в Україні під час війни.

“Іспанка Емма Іґуаль та канадець Ентоні Ігнетбули волонтерами громадської організації Road to Relief, яка опікується потребами цивільних людей на Донеччині та Херсонщині. В руки UAnimals вони передали віслюка та козу Сніжку, яких перед тим забрали у військових на Донеччині”, — наводить один з прикладів Суспільне.

Посмертні нагороди передали друзям і колегам загиблих.

Премію організували Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals та міжфракційне об’єднання “Гуманна країна”. Номінування на премію подали більше 1200 заявок, а переможців обирав експертне журі.