У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. -рф.);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область -рф.);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. – рф.);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

“До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України”, – інформують Повітряні Сили ЗС України

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

До слова, понад 200 рятувальників від ночі працюють на місцях ліквідації наслідків масованого обстрілу, ще понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків.

На щастя, за оперативними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки минулося без загиблих та потерпілих.