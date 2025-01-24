Про це свідчать результати опитування Gallup International.
Згідно з даними опитування, 51% українців вважають вплив американської зовнішньої політики на Україну позитивним, у той час як 26% мають негативну оцінку. Ще 12% респондентів не вважають, що цей вплив має значення, а 11% не змогли визначитись.
Щодо майбутнього США, більшість українців (66%) вірить, що країна буде наддержавою до 2030 року. Молодь віком 18-24 роки (72%) та респонденти з високим доходом (70%) є більш впевненими у цьому.
Ці оцінки українців значно перевищують середні показники по світу , і водночас вони близькі до думок самих американців.
End of Year Survey (EoY) – це глобальне щорічне опитування Gallup International про майбутнє, щастя й економічні очікування населення різних країн. У 2024 році опитано 35 882 респондентів у 35 країнах світу.
В Україні опитування EoY проводила Соціологічна група “Рейтинг” 2-5 грудня 2024 року серед 1000 респондентів. Помилка — не більш 3,1%.
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