Про це йдеться у спільному дослідженні Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби “Центру Разумкова”.

Більшість українців підтримують ідею приєднання до НАТО навіть у разі, якщо частина територій залишатиметься під окупацією Росії. Зокрема, 55% опитаних назвали вступ до Альянсу найбільш ефективним способом гарантування безпеки України.

Проте значна частина респондентів висловила сумніви щодо цієї перспективи за умов збереження окупації. Таку позицію частіше обирали громадяни віком від 50 років (40%), мешканці східних (36%), центральних (38%) і південних (48%) регіонів, а також ті, хто живе за межею бідності (46%) чи має близьких на тимчасово окупованих територіях (42%).

Альтернативи вступу до НАТО розглядаються меншою кількістю громадян. Нейтральний статус із міжнародними гарантіями підтримують 12% опитаних. Ще менше — лише по 3% респондентів — обрали позаблоковий статус із обмеженням оборонних можливостей або ставку виключно на власні сили.

Результати дослідження демонструють, що більшість українців прагнуть гарантій безпеки саме через колективний захист, хоча регіональні й соціальні відмінності впливають на сприйняття цієї перспективи.