Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Якщо у вас через війну зруйновано житло, подавайтеся на єВідновлення через Дію. Залишайте в застосунку заявку, щоб зафіксувати пошкодження й отримати сертифікат на нове”, — зазначив Михайло Федоров.

Міністр також навів приклад того як працюватиме система, якщо житло яке людина збирається купити виявиться дорожчим ніж зруйноване:

“Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони. Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло.

Тепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя”, — з допису Михайла Федорова.