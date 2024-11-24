Українські громадяни отримали можливість допомагати Повітряним силам через застосунок ЄППО, розроблений волонтерами з команди "Технарі". Завдяки цьому інструменту цивільні можуть оперативно повідомляти про низьколітаючі ворожі об’єкти, які складно виявити радарами через особливості рельєфу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“ЄППО – це українська розробка, яка вже понад два роки успішно допомагає виявляти малопомітні ракети та дрони, доповнюючи системи ППО”, – зазначила Черногоренко.

Додаток дозволяє громадянам стати частиною системи попередження. Для цього потрібно пройти ідентифікацію через застосунок “Дія”, підтвердивши особу. Далі алгоритм простий: відкриваєте програму, вибираєте тип об’єкта (наприклад, дрон або ракета) та натискаєте червону кнопку для передачі інформації.

“Усього за 2-7 секунд дані з’являються на картах Повітряних сил, що дозволяє оперативно реагувати на загрозу”, – пояснила заступниця.

Програма також використовує штучний інтелект, який прогнозує траєкторію руху об’єктів, що допомагає мобільним групам ППО швидше знешкоджувати цілі.

“Користувачі можуть отримувати прямі попередження через функцію “У тебе летить”, яка інформує про наближення ракети чи дрона до їхнього регіону”, – додала вона.

Завдяки популярності ЄППО вдалося досягти високого рівня ефективності. Програму завантажили понад 600 тисяч разів, а близько 200 тисяч користувачів активно допомагають військовим, сприяючи закриттю близько 80% атак на українське небо.

Цей застосунок став яскравим прикладом ефективної співпраці громадян і держави, допомагаючи забезпечити надійний захист у часи війни.