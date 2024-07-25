“Відтепер усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування”, — йдеться в повідомленні.

Сервіс доступний для всіх українців, чиє житло постраждало, зокрема тих, чиє право власності не зареєстровано в Реєстрі речових прав, якщо відсутній акт про пошкоджене майно від місцевої влади або якщо житло розташоване в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

“Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та розташоване на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування”, — зазначили в Мінцифри.