Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
“Відтепер усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування”, — йдеться в повідомленні.
Сервіс доступний для всіх українців, чиє житло постраждало, зокрема тих, чиє право власності не зареєстровано в Реєстрі речових прав, якщо відсутній акт про пошкоджене майно від місцевої влади або якщо житло розташоване в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.
“Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та розташоване на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування”, — зазначили в Мінцифри.
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