З-поміж політиків, посадовців, громадських діячів українці найбільше (69%) довіряють Президентові Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати соціологічного опитування «Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (січень 2024р.)», проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

«Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (69%)», – йдеться у повідомленні.

Також високий рівень довіри суспільства має голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (58%), волонтер та ексшоумен Сергій Притула (54%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (50%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%).

Голові СБУ Василю Малюку висловлюють довіру 40% опитаних, втім, 22% йому не довіряють.

Новому міністру оборони України Рустему Умєрову довіряють 33% респондентів.

Опитані частіше висловлювали довіру (28%), ніж недовіру (23%) до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Щодо секретаря РНБО Олексія Данілова, частки тих, хто йому довіряє і не довіряє, статистично значуще не відрізняються – 36% і 35,5% відповідно.

Серед тих, кому не довіряють украінці, – очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (80,5%), колишній позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович (79%), народний депутат від партії « Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко (78%), народний депутат і пятий президент України Петро Порошенко (70%), народний депутат Мар’яна Безугла (66%), лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія (58%), керівник ОП Андрій Єрмак (55,5%), Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (50,5%).

Респонденти частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля (45% і 34% відповідно).

Київському міському голові Віталію Кличку не довіряють 44% українців, а довіряють – 39%.

Віцепрем’єр-міністру, міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук довіряють 34% опитаних, недовіру висловлюють 42%.

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.