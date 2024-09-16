Про це пише The Washington Post.
Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене в травні, показало, що третина українців готова на територіальні поступки Росії в обмін на швидке припинення війни та збереження незалежності України.
Однак понад половина населення залишається проти ідеї обміну українських земель на мир. Це підтверджується словами бойових медиків і ветеранів, які пройшли через десятиліття конфлікту.
“Був би державний переворот, тому що цю ідею просували б ті, хто сидить у мирних містах. Ніхто тут цього не підтримає — ця земля зараз окроплена нашою кров’ю”, — сказала 23-річна Вероніка, бойовий медик, яка переїхала до Слов’янська після того, як у підлітковому віці разом із сім’єю втекла з Донецька, коли його захопили підтримувані Росією сепаратисти у 2014 році.
Раніше опитування, проведене Фондом Карнегі за міжнародний мир, показало, що майже половина українців була готова йти на переговори з Росією, але ця кількість різко зменшувалася, якщо розглядалися територіальні поступки. Наприклад, майже дві третини респондентів відкинули врегулювання, яке б заморозило “поточні лінії фронту”, і 86% не довіряли тому, що Росія не нападе знову, навіть після підписання угоди.
І хоча лише 7% заявили, що приєдналися б до збройного протесту в разі територіальних поступок, ця кількість більш ніж подвоїлася серед солдатів і ветеранів — зокрема тих, хто воює протягом останнього десятиліття, хто бачив, як російські війська зрівнюють з землею захоплені українські міста, і хто зараз стикається з перспективою втрати своєї довго виборюваної батьківщини.
38-річна Наталія Бредова зі Слов’янська надто добре знає ціну війни. Її 20-річний син Володимир загинув у боях в Авдіївці цього березня. Її чоловік теж служить в армії.
“Занадто багато людей загинуло за це — про переговори говорити пізно. Вони – світло нашої нації. Ми повинні продовжувати боротьбу”, – сказала вона, додавши, що ніколи б не жила під російською окупацією, навіть якби їй “пропонували купи золота”.
Зеленський, своєю чергою, запевнив, що територіальні поступки не будуть частиною його плану, і зазначив, що наступ на Курську область Росії минулого місяця може змусити Москву до припинення війни.
Серед жителів Донбасу існує зростаюче прагнення до збереження української ідентичності та незалежності, що стало ще очевиднішим після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Колишні біженці та мешканці регіону відзначають, що теперішня війна стала справжнім тестом для національної єдності та стійкості.
Таким чином, питання територіальних поступок залишається надзвичайно чутливим і суперечливим, і більшість українців продовжують відстоювати свою позицію в контексті війни та національної ідентичності.
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