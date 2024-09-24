Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Відомство зазначило, що з 1,5 мільйона учасників 663 тисячі вже отримали нарахування кешбеку. Загалом українці відкрили 1,65 мільйона карток, а 812 тисяч осіб активували картки для виплат у додатку «Дія».

Частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в “Дії” кешбек за покупки їх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають», — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

На сьогодні кешбек вже нараховується на 203 тисячі товарів від 1137 українських виробників.