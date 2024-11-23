Українцям у листопаді нарахували понад 119 мільйонів гривень, отриманих за жовтень в межах програми "Національний кешбек".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

За його словами, станом на 22 листопада українцям на карту Національного кешбеку надійшли виплати за жовтень у розмірі понад 119 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні.

Федоров зазначив, що найчастіше українці купували хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметичні товари й товари для дому. Також він додав, що кешбек нараховується на 324 тис. товарів від 1 586 українських виробників, а 66 % користувачів сервісу — це українці до 45 років.

“Долучайтеся до Національного кешбеку в Дії. Накопичуйте кошти за купівлю українських товарів та оплачуйте ними комунальні, медичні, транспортні й інші послуги. Також кешбек можна задонатити на допомогу Силам оборони або інвестувати в облігації”, — повідомив Федоров.