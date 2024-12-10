Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українці активно долучаються до програми "Зимова єПідтримка", уже подавши понад шість мільйонів заявок через застосунок "Дія".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Кошти можна буде використати до кінця 2025 року на ліки, оплату комунальних послуг, освіту, медицину або пожертвувати на ЗСУ”, – заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, від минулого тижня допомога стала доступною для клієнтів «Укрпошти». Вони можуть використати гроші на товари та послуги національного поштового оператора.

Також до програми приєдналися банки-партнери. Ця можливість орієнтована на літніх людей, які не користуються “Дією”, та на опікунів дітей. Для цього потрібно звернутися до банку, написати заяву, після чого кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок.

Формат розширення програми допомагає зробити підтримку максимально доступною для широкого кола громадян, незалежно від їх технічних можливостей чи місця проживання.