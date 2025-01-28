Більше 12,6 млн українців подали заявки на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка", з яких понад 11 млн осіб уже отримали по тисячі гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, програма, ініційована Президентом Володимиром Зеленським, продовжує демонструвати свою високу ефективність.

“Враховуючи досвід реалізації програми, ми вдосконалюємо інфраструктуру, через яку люди отримують допомогу від держави”, — йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль зазначив, уряд передає акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку з наступною передачею “Укрпошті”.

Він зауважив, що таким чином створять поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності.

Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років.