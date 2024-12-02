Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“2 500 000+ заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі”, – заявив Федоров.

За словами очільника Мінцифри, 64% заяв подали жінки, а 36% – чоловіки. Більшість користувачів – люди віком від 30 до 40 років. За першу добу також було зареєстровано понад 551 тисячу заявок на підтримку дітей.

“Послуга настільки швидка, що майже непомітна. Щоб подати заяву, треба всього кілька секунд. Супернавантаження витримали, і ‘Дія’ працює стабільно”, – додав Федоров.

Програма має на меті підтримати громадян під час зимового періоду, забезпечуючи доступ до допомоги швидко та без бюрократії.