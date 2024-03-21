Серед бізнесу так вважають 48,3% респондентів, про що свідчать результати дослідження

Українці вважають, що рівень корупції в країні у 2023 році зріс, а відповідальність за подолання корупції насамперед лежить на главі держави, Офісі президента, Національному антикорупційному бюро та Верховній Раді.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

“Цього року більшість населення – 61,2% – вважає, що рівень корупції зріс. Серед бізнесу таких 46,3%. Бізнес оптимістичніше сприймає ситуацію, аніж населення“, – прокоментував результати дослідження керівник Info Sapiens Дмитро Савчук.

Щодо безпосередньо відповідальних за корупцію в Україні, то і населення (47,5%), і бізнес (48,3%) покладають відповідальність на найвище керівництво держави, зокрема, на главу держави та Офіс президента. На другому місці у градації відповідальних за подолання корупції, як свідчать результати дослідження, є НАБУ – таку думку висловили 36,9% респондентів. Бізнес, своєю чергою, ставить на друге місце у сфері відповідальності Верховну Раду – 39,2% опитаних.

На думку громадян найефективнішим у подоланні корупції є СБУ (20,29%), потім – президент, а власне антикорупційний орган – НАБУ – займає третю сходинку. Найменш ефективним органом (у боротьбі з корупцією) населення вважає Верховну Раду.