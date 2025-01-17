Про це пише Reuters.
Про скептичні настрої свідчать коментарі українців, опитаних журналістами. Зокрема, власниця пекарні Ганна Горбачова, яка втратила дім у Донецькій області через війну, сумнівається у швидкому завершенні конфлікту.
“Путін не зупиниться на Донеччині, Запоріжжі чи Дніпропетровщині. Він піде далі”, – заявила вона.
Попри це, результати грудневого опитування Gradus Research свідчать, що понад третина українців вірить у можливість закінчення війни до кінця 2025 року.
Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, наголосив, що Трамп має унікальний шанс увійти в історію як миротворець.
“Україна може стати історією успіху для Трампа”, – зазначив Мережко.
Втім, переговорні позиції сторін залишаються кардинально різними. Радники Трампа тепер визнають, що для розв’язання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Володимир Зеленський наполягає на вступі України до НАТО як єдиному способі гарантувати безпеку.
Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що без цього Росія з часом відновить агресію.
“Вони продовжуватимуть те, що почали у 2014 році, якщо не отримають сильну відсіч”, — сказав він.
За даними джерел, Путін висловив готовність обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню, проте категорично відкидає значні територіальні поступки та наполягає, щоб Київ відмовився від намірів приєднатися до НАТО.
“Я пережив десятки припинень вогню, але жодне з них із Росією не тривало більше п’яти хвилин”, – підсумував народний депутат Роман Костенко, який командував спецпідрозділами на передовій до свого обрання в парламент у 2019 році.
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