Українці не покладають великих надій на заяви новообраного президента США Дональда Трампа, який обіцяв укласти мирну угоду щодо України одразу після вступу на посаду.

Про це пише Reuters.

Про скептичні настрої свідчать коментарі українців, опитаних журналістами. Зокрема, власниця пекарні Ганна Горбачова, яка втратила дім у Донецькій області через війну, сумнівається у швидкому завершенні конфлікту.

“Путін не зупиниться на Донеччині, Запоріжжі чи Дніпропетровщині. Він піде далі”, – заявила вона.

Попри це, результати грудневого опитування Gradus Research свідчать, що понад третина українців вірить у можливість закінчення війни до кінця 2025 року.

Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, наголосив, що Трамп має унікальний шанс увійти в історію як миротворець.

“Україна може стати історією успіху для Трампа”, – зазначив Мережко.

Втім, переговорні позиції сторін залишаються кардинально різними. Радники Трампа тепер визнають, що для розв’язання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Володимир Зеленський наполягає на вступі України до НАТО як єдиному способі гарантувати безпеку.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що без цього Росія з часом відновить агресію. “Вони продовжуватимуть те, що почали у 2014 році, якщо не отримають сильну відсіч”, — сказав він.