Про це пише Reuters.

Про скептичні настрої свідчать коментарі українців, опитаних журналістами. Зокрема, власниця пекарні Ганна Горбачова, яка втратила дім у Донецькій області через війну, сумнівається у швидкому завершенні конфлікту.

“Путін не зупиниться на Донеччині, Запоріжжі чи Дніпропетровщині. Він піде далі”, – заявила вона.

Попри це, результати грудневого опитування Gradus Research свідчать, що понад третина українців вірить у можливість закінчення війни до кінця 2025 року.

Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, наголосив, що Трамп має унікальний шанс увійти в історію як миротворець.

“Україна може стати історією успіху для Трампа”, – зазначив Мережко.

Втім, переговорні позиції сторін залишаються кардинально різними. Радники Трампа тепер визнають, що для розв’язання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Володимир Зеленський наполягає на вступі України до НАТО як єдиному способі гарантувати безпеку.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що без цього Росія з часом відновить агресію.

Вони продовжуватимуть те, що почали у 2014 році, якщо не отримають сильну відсіч”, сказав він.

За даними джерел, Путін висловив готовність обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню, проте категорично відкидає значні територіальні поступки та наполягає, щоб Київ відмовився від намірів приєднатися до НАТО.

“Я пережив десятки припинень вогню, але жодне з них із Росією не тривало більше п’яти хвилин”, – підсумував народний депутат Роман Костенко, який командував спецпідрозділами на передовій до свого обрання в парламент у 2019 році.