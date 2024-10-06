Зі святом вчителів привітав і міністр освіти Оксен Лісовий.

“Ви працюєте у надзвичайно складних умовах. Працюєте під неймовірним тиском. Наймасштабніша з часів Другої Світової війна породила багато феноменів, і один із таких феноменів – це стійкість український педагогів. На цій силі вистояла система освіти, місією якої є формування майбутнього для нашої країни, для нашого народу, для кожного громадянина. Це викликає захоплення у всього цивілізованого світу”, — сказав міністр.

Оскільки День вчителя щороку припадає на першу неділю жовтня, у школах його зазвичай святкують у п’ятницю, у Міжнародний день вчителя. В цей день українці також віддають шану всім тим, хто в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої країни продовжує ділитися своїми знаннями та невтомно працює заради освіченості української нації.

З нагоди свята в Україні оголосили переможців щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2024. Першість здобула вчителька початкових класів з Івано-Франківського Ліцею №7 Леся Павлюк.

“Вперше за історію премії вибір експертного журі та голоси українців збіглись, і це справжній момент єднання!” — йдеться на сторінці Премії у Фейсбуці.