Надання тимчасової посвідки на проживання у Німеччині не передбачає наявності у громадянина чинного паспорта.

Про це заявив представник берлінського сенату у відповіді на запит видання DW.

Йдеться про те, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу.

Право на перебування в країні та всі пов’язані з цим можливості, підкреслює представник сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках.