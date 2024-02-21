Як повідомляє YouControl, за 2023 рік, українці відкрили рекордну кількість ФОПів — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками попереднього року.

При цьому найбільше нових ФОПів створили у б’юті-індустрії: сфера перукарень та салонів краси приросла в чотири рази. А серед компаній значно зросла кількість підприємств, що займаються будівництвом.

Найпоширенішими секторами серед ФОПів, котрі почали свою діяльність, на другий воєнний рік стали:

Надання послуг перукарнями та салонами краси — 19,4 тисяч

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах — 18,1 тисяч

Роздрібна торгівля через мережу Інтернет — 17,9 тисяч

Комп’ютерне програмування — 17,5 тисяч.

Абсолютне лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.