Про це повідомляє Національний банк України.

У жовтні 2024 року обсяги купівлі іноземної валюти населенням України суттєво зросли, вперше за 12 років перевищивши продаж на 1,39 млрд доларів.

Це значно більше порівняно з попередніми місяцями: у вересні різниця між купівлею та продажем становила 1,09 млрд доларів, а у серпні — 0,78 млрд доларів. Як повідомили в пресслужбі Національного банку України, такий результат є рекордним з листопада 2012 року.

Збільшення попиту на іноземну валюту зумовлене насамперед активною купівлею готівкових коштів. За жовтень обсяг купівлі готівкової валюти зріс на 319 млн доларів порівняно з вереснем і досяг 2 млрд 585,4 млн доларів. Водночас обсяг її продажу піднявся лише на 42,2 млн доларів і склав 1 млрд 312,6 млн доларів.

Збільшення також спостерігалося й у сегменті безготівкових валютних операцій: купівля безготівкової валюти в жовтні зросла на 26,3 млн доларів, досягнувши 420,2 млн доларів, а продаж — на 5,6 млн доларів, до 299,3 млн доларів.

Загальний обсяг чистої купівлі валюти населенням за 10 місяців 2024 року склав 9,63 млрд доларів, що майже втричі перевищує показник за аналогічний період 2023 року (3,14 млрд доларів).

При цьому купівля готівкової валюти становила 8,67 млрд доларів у порівнянні з 2,18 млрд доларів минулого року.

Серед юридичних осіб у жовтні спостерігався також високий попит на іноземну валюту: клієнти банків збільшили її купівлю до 6,77 млрд доларів порівняно з 6,13 млрд доларів у вересні, що стало найвищим показником з грудня 2023 року.

Продаж валюти підприємствами зріс ще значніше — до 5,38 млрд доларів проти 4,59 млрд доларів у вересні.

У жовтні також збільшився обсяг міжбанківських валютних операцій, досягнувши 6,21 млрд доларів, що стало найвищим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.