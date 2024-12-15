Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
За його словами, із 7,5 мільйона заявок більш ніж 2 мільйони заявок для дітей. При цьому 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям.
“Найбільший напрям витрат – це комунальні послуги, і зараз, зимою, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім’ї. Будь ласка, реєструйтеся для «єПідтримки». Також є можливість оплати квитків на нашу залізницю, українських книжок, донатів для волонтерів. Кожен і кожна самі можуть обрати потрібний напрям”, — сказав Президент.
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