Громадяни, які отримали 1000 гривень за програмою "єПідтримка" та перебувають за межами України, зобов’язані повернути ці кошти.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері телемарафону.

Програма, за його словами, діє виключно для тих громадян, які знаходяться на території України.

“Ми всі ці речі потім проаудуємо, і такі люди (ті, хто перебуває за кордоном – ред.), як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами”, — сказав він.

Шмигаль додав, що перевірка того, де знаходиться людина, відбувається за реєстрами, геолокацією та за допомогою “інших програмних способів”.