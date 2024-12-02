Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері телемарафону.
Програма, за його словами, діє виключно для тих громадян, які знаходяться на території України.
“Ми всі ці речі потім проаудуємо, і такі люди (ті, хто перебуває за кордоном – ред.), як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами”, — сказав він.
Шмигаль додав, що перевірка того, де знаходиться людина, відбувається за реєстрами, геолокацією та за допомогою “інших програмних способів”.
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