Українцям, які перебувають за кордоном, продовжать можливість ДНК-тестування для пошуку рідних, які зникли внаслідок агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, посилаючись на інформацію Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України.

Зазначається, що зробити це можна буде в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах. ДНК-тести збиратиме Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ).

Щоб записатися на відбір зразків, необхідно залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за цим посиланням або зателефонувавши до МКЗБ в Україні за номером: (068) 791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, WhatsApp).

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції назвало шляхи, якими можуть скористатися українці для виїзду з окупації на підконтрольні Києву території. Один з них є на Сумщині – це пункт пропуску Колотилівка-Покровка. Це єдиний офіційний пункт пропуску на всьому російсько-українському кордоні.