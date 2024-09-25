єОселя: 6,6 тис. українських родин отримали доступні кредити на придбання житла від початку року - Черкаська обласна державна адміністрація

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як це працюватиме

Наприклад, якщо ви отримали сертифікат на 2 мільйони грн за знищене житло, але плануєте купити квартиру, яка коштує дорожче, вам не потрібно одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант.

Тепер можна використати сертифікат “єВідновлення” для покриття першого внеску, а решту суми взяти в кредит через програму “єОселя”. Кредитна ставка залежатиме від пільгової категорії позичальника та становитиме 3% або 7%.

“Створюємо гнучкі умови для відбудови житла”, — зазначив Федоров.

  • «єОселя» і «єВідновлення» хочуть масштабувати: планують введення компенсацій за зруйноване житло в ТОТ
  • У “Дії” спростили подання документів на програму “єВідновлення”
  • Президент анонсував нові держпрограми для молоді