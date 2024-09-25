Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як це працюватиме
Наприклад, якщо ви отримали сертифікат на 2 мільйони грн за знищене житло, але плануєте купити квартиру, яка коштує дорожче, вам не потрібно одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант.
Тепер можна використати сертифікат “єВідновлення” для покриття першого внеску, а решту суми взяти в кредит через програму “єОселя”. Кредитна ставка залежатиме від пільгової категорії позичальника та становитиме 3% або 7%.
“Створюємо гнучкі умови для відбудови житла”, — зазначив Федоров.
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