Українці, які втратили житло через війну, отримали нову можливість: тепер вони можуть використовувати житловий сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотеку в рамках програми "єОселя".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як це працюватиме

Наприклад, якщо ви отримали сертифікат на 2 мільйони грн за знищене житло, але плануєте купити квартиру, яка коштує дорожче, вам не потрібно одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант.

Тепер можна використати сертифікат “єВідновлення” для покриття першого внеску, а решту суми взяти в кредит через програму “єОселя”. Кредитна ставка залежатиме від пільгової категорії позичальника та становитиме 3% або 7%.

“Створюємо гнучкі умови для відбудови житла”, — зазначив Федоров.