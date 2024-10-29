Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також заявив, що за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

“Загалом за 10 місяців цього року – близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону”, – сказав прем’єр.

Програма підтримки охопить близько 500 000 сімей, надаючи їм можливість частково компенсувати витрати на опалення в умовах енергетичної кризи.

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