Уряд виділить до 21 тисячі гривень українцям, які опалюють свою домівку вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також заявив, що за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

“Загалом за 10 місяців цього року – близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону”, – сказав прем’єр.

Програма підтримки охопить близько 500 000 сімей, надаючи їм можливість частково компенсувати витрати на опалення в умовах енергетичної кризи.