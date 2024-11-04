Ті, хто не мають доступу до "Дії", зможуть отримати гроші через відділення Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися”, – повідомили у відомстві.

У Мінекономіки повідомили, що механізм програми єПідтримка планується зробити універсальним, аби всі громадяни країни, незалежно від місця проживання, могли отримати допомогу.

Програма буде доступна для різних категорій населення по всій території України. Лише українці, які виїхали за кордон, не зможуть отримати ці виплати.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив уряду запустити з 1 грудня нову програму, за якою кожен громадянин отримає по тисячі гривень. Кошти нараховуватимуться на картку “Національний кешбек”, яку можна відкрити у 12 банках, а потім активувати у застосунку Дія.