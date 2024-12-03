У 2025 році українці отримають можливість подавати заяви про репарації за всіма 45 категоріями збитків, завданих російською агресією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров’ю, у кого знищили автівки та інші види збитків”, – заявив Федоров.

Міністр також повідомив, що триває робота над удосконаленням міжнародного Реєстру збитків. За його словами, ключові юридичні та технічні питання планується завершити до 2025 року, щоб усі категорії звернень стали доступними для громадян.

Ще у квітні до Реєстру почали надходити заявки, зокрема щодо знищеного житла. Найбільша кількість звернень надійшла з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

“Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні”, – наголосив міністр.

Серед причин подачі заяв міністр виділив бойові дії в зоні конфлікту, артилерійські обстріли, авіаудари, окупацію населених пунктів та руйнування Каховської ГЕС.

Федоров закликав громадян, які постраждали від дій РФ, використовувати портал “Дія” для подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків. Він зазначив, що фіксація збитків є важливим кроком на шляху до майбутнього відшкодування та визнання злочинів країни-агресора.