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Українця депортують зі Словаччини за “підготовку держперевороту”

У Словаччині затримали громадянина України, якому загрожує депортація через нібито "загрозу державного перевороту".

Четвер, 30 січня 2025, 18:39

Про це інформує Dennik N.

Затриманий наразі перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де триває “адміністративне видворення”.

За словами Ріхарда Глюка, голови комітету з питань оборони та безпеки, депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його “відправлять в армію”.

Однак опозиційний депутат Юрай Крула висловив сумніви щодо правдивості цієї інформації, зазначивши, що, на його думку, “якщо готується переворот, це вимагало б надсекретності”, і не розуміє, як одну людину можна було б розглядати як загрозу для державного перевороту.

 

Теги: Словаччина, біженці, українець

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