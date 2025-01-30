Українця депортують зі Словаччини за “підготовку держперевороту”

Про це інформує Dennik N.

Затриманий наразі перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де триває “адміністративне видворення”.

За словами Ріхарда Глюка, голови комітету з питань оборони та безпеки, депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його “відправлять в армію”.

Однак опозиційний депутат Юрай Крула висловив сумніви щодо правдивості цієї інформації, зазначивши, що, на його думку, “якщо готується переворот, це вимагало б надсекретності”, і не розуміє, як одну людину можна було б розглядати як загрозу для державного перевороту.