Українця депортують зі Словаччини за “підготовку держперевороту”

Про це інформує Dennik N.
Затриманий наразі перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де триває “адміністративне видворення”.
За словами Ріхарда Глюка, голови комітету з питань оборони та безпеки, депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його “відправлять в армію”.
Однак опозиційний депутат Юрай Крула висловив сумніви щодо правдивості цієї інформації, зазначивши, що, на його думку, “якщо готується переворот, це вимагало б надсекретності”, і не розуміє, як одну людину можна було б розглядати як загрозу для державного перевороту.
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