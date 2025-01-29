Державна податкова служба України попередила про масову розсилку фейкових листів від імені її територіальних підрозділів.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

“Протягом останніх днів зафіксовано масову розсилку електронних листів нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України про необхідність зв’язатись з представником ДПС”, – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Листи містять ім’я та посаду керівника податкової, а також вимогу до отримувача передати контактні дані. У тексті фігурує телефонний номер, який не належить ДПС.

Фейкове повідомлення має такий зміст: “Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +38093265275”.

У податковій наголосили, що у своїй офіційній комунікації не використовують особисті номери телефонів.

“Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру”, – зазначили у ДПС.