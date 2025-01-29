Про це повідомляється на сайті ДПС.
“Протягом останніх днів зафіксовано масову розсилку електронних листів нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України про необхідність зв’язатись з представником ДПС”, – йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Листи містять ім’я та посаду керівника податкової, а також вимогу до отримувача передати контактні дані. У тексті фігурує телефонний номер, який не належить ДПС.
Фейкове повідомлення має такий зміст: “Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +38093265275”.
У податковій наголосили, що у своїй офіційній комунікації не використовують особисті номери телефонів.
“Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру”, – зазначили у ДПС.
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