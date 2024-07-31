Графіки відключення електроенергії зараз не застосовують через спад спеки, збільшення імпорту з Європи та повернення в роботу двох атомних енергоблоків.

Про це повідомили у ДТЕК.

“Чому сьогодні не вимикають світло? Це стало можливим завдяки трьом факторам. Перший фактор: в Україні, нарешті, закінчилася аномальна спека. Це значно понизило навантаження на енергосистему. Другий фактор: повернулися в роботу два атомні енергоблоки, це збільшило кількість електроенергії в системі. Третій фактор: збільшився імпорт електроенергії з Європи”, – пояснили у компанії.

Водночас у ДТЕК зауважили, що це не означає повне подолання кризи.

На цьому ж наголошують і в “Укренерго”. У компанії зазначили, що у вечірні години навантаження на систему все ще високе.

“Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці”, – розповіли в “Укренерго”.

Українців закликали перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі більше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.