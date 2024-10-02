Українським чоловікам вручатимуть повістки в новому форматі — з QR-кодом. Наразі нововведення вже тестується, його планують запровадити найближчим часом повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Про це повідомляє DOU.

QR-код дозволить перевіряти чинність повістки через застосунок Резерв+. Для цього в застосунку додадуть функцію сканера. Після сканування повістки можна буде отримати інформацію про її номер, про Територіальний центр комплектування, який її видав, дізнатися ім’я особи, яка її підписала.

Крім цього, у Резерв+ будуть відображатися відомості про призначення повістки: бойова, для уточнення даних, для направлення на проходження військово-лікарської комісії. Також можна буде дізнатися інші дані, але в Міноборони не уточнили — які.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повідомлень без участі ТЦК. 24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року. 26 вересня голова Укрпошти розповів, як виглядає повістка, яку надсилатимуть через пошту. За його словами, доставлятимуть її вона у білому конверті, як звичайний лист.