Про це ідеться на сайті СЗР.

Служба зовнішньої розвідки рекомендує уникати подорожей до Білорусі через її підтримку агресії Росії проти України. Хоча ризики в Білорусі менші, ніж у РФ, вони все ж можуть загрожувати безпеці українців.

Українці можуть в’їжджати до Білорусі через сусідні країни, окрім України.

Громадяни України, які прибувають, підлягають фільтраційним заходам, що включають опитування про мету приїзду та особисті дані. Їхні особисті телефони вилучаються для аналізу за допомогою спеціального програмного забезпечення, що дозволяє відновлювати навіть видалені повідомлення з месенджерів.

Існує ризик затримання через можливе непередбачуване трактування отриманої інформації, що може призвести до кримінальної відповідальності.

Громадяни України в Білорусі підлягають ретельному контролю з боку спецслужб і поліції, а також можуть стикатися з депортацією або кримінальними звинуваченнями за чутливу інформацію, пов’язану з екстремізмом.