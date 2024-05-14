Про це Блер заявив на заході Atlantic Council.
Аташе з питань оборони посольства Києва в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу, що канадський міністр закликав до підтримки України, “поки вона не переможе”, й попросив уточнити, що для нього означає ця перемога.
“Коли я отримав цю роботу (міністра оборони. – Ред.), чесно кажучи, я змінив нашу мову, тому що “стільки, скільки буде потрібно” – це не дуже обнадійливо чи навіть прагматично”, – пояснив свою думку Блер.
За його словами, перемога – “це міцні, безпечні кордони для України, але також і для українців, щоб вони могли жити в мирі та процвітанні”.
“І тому для мене перемога – це, очевидно, перемога над Путіним і вигнання його з України. І це також створення умов, які дозволять забезпечити тривалий, безпечний мир для українського народу”, – додав голова канадського Міноборони.
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