Очільник Міністерства оборони Канади Білл Блер вважає хибною підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" й натомість пропонує пов'язати її з перемогою української сторони в повномасштабній війні.

Про це Блер заявив на заході Atlantic Council.

Аташе з питань оборони посольства Києва в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу, що канадський міністр закликав до підтримки України, “поки вона не переможе”, й попросив уточнити, що для нього означає ця перемога.

“Коли я отримав цю роботу (міністра оборони. – Ред.), чесно кажучи, я змінив нашу мову, тому що “стільки, скільки буде потрібно” – це не дуже обнадійливо чи навіть прагматично”, – пояснив свою думку Блер.

За його словами, перемога – “це міцні, безпечні кордони для України, але також і для українців, щоб вони могли жити в мирі та процвітанні”.

“І тому для мене перемога – це, очевидно, перемога над Путіним і вигнання його з України. І це також створення умов, які дозволять забезпечити тривалий, безпечний мир для українського народу”, – додав голова канадського Міноборони.