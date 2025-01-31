Рубіо висловив свої думки в інтерв’ю американській журналістці Мегін Келлі.
«Нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми в якийсь спосіб дозволили людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти росію, а й знищити її, підштовхнувши їх назад до того, як виглядав світ у 2012 чи 2014 роках», — зазначив він.
На думку Рубіо, це створило ситуацію, що призвела до фінансування «тупикової ситуації» протягом півтора року.
«Тим часом Україну повертають на 100 років назад. Їхня енергосистема знищується. Комусь доведеться платити за всю цю реконструкцію постфактум, і ви знаєте, скільки українців виїхали з України, живуть зараз в інших країнах, вони можуть ніколи не повернутися. Це їхнє майбутнє, і воно під загрозою», — сказав держсекретар.
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