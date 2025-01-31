Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що через війну Україна нібито переживає величезний відкат у розвитку, що може відкинути країну на століття назад. Він продовжує наполягати, що для завершення конфлікту і Київ, і москва повинні піти на взаємні поступки.

Рубіо висловив свої думки в інтерв’ю американській журналістці Мегін Келлі.

«Нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми в якийсь спосіб дозволили людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти росію, а й знищити її, підштовхнувши їх назад до того, як виглядав світ у 2012 чи 2014 роках», — зазначив він.

На думку Рубіо, це створило ситуацію, що призвела до фінансування «тупикової ситуації» протягом півтора року.