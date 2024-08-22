Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з Харві Смітом, заступником начальника Штабу оборони Великої Британії з питань стратегій та воєнних операцій підкреслив, що критично важливо мати можливість знищувати військові об'єкти на території Росії за допомогою західної далекобійної зброї. Це, на думку Умєрова, є ключовим способом захисту українського населення від авіаударів, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб.

Про це йдеться на каналі Міністерства оборони України.

Умєров повідомив, що українське керівництво постійно обговорює з міжнародними партнерами необхідність використання далекобійної зброї для досягнення цих цілей. Під час зустрічі зі Смітом також обговорювалися шляхи швидкого отримання дозволу на повноцінне застосування такої зброї.

Міністр висловив вдячність Великій Британії, яка залишається одним із найважливіших і найрішучіших союзників України у боротьбі проти російської агресії. Він підкреслив, що світ уже має достатньо доказів того, що Росія розуміє лише мову сили.

На думку посадовця, Україна спільно зі своїми союзниками має ще раз продемонструвати рішучість і силу, які здатні зупинити РФ.