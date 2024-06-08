Світові союзники, такі як Сполучені Штати і Франція, підтримують Україну у її боротьбі проти агресії з боку Путіна. Це демонструє силу та об'єднаність союзників на міжнародній арені.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Україна вже отримала шостий пакет військової допомоги від США на суму 225 мільйонів доларів. Це стало можливим після ухвалення законопроєкту американським Сенатом, який передбачає загальну допомогу в розмірі майже 61 мільярда доларів.

“Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили”, — сказав президент США, маючи на увазі ухвалення законопроєкту на $61 млрд.

При цьому він наголосив, що Євросоюз вже надав Україні понад 107 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабної війни. Також було наголошено, що Володимир Путін, глава Кремля, не зупиниться на Україні.

“Вся Європа буде під загрозою. Ми не дозволимо цьому статися. Сполучені Штати стоять поруч з Україною. Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією”, — сказав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден перепросив президента України Володимира Зеленського та українців за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.