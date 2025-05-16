Переговори, що відбулися у Стамбулі між представниками України та Росії, стали важливим етапом у дипломатичних зусиллях, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він підкреслив, що зустріч була корисною, оскільки дозволила обговорити питання обміну полоненими в форматі 1000 на 1000.

Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, адже ключові рішення в країні приймає лише Володимир Путін. «Щоб Росія почала робити реальні кроки до миру, потрібно збільшувати тиск. Сила цього тиску прямо пропорційна готовності росіян до конструктивного діалогу», – зазначив міністр.

Під час переговорів російська сторона вдавалася до провокацій та «нісенітниць», намагаючись представити зустріч як продовження подій березня 2022 року. Однак, за словами Сибіги, нові умови та реалії, зокрема роль США та мирні зусилля колишнього президента Дональда Трампа, спростували цей план.

Зустріч, що тривала близько двох годин, відбулася 16 травня. Російська делегація погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей, а також вимагала визнання анексії Криму. Вони висунули умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, як передумову для режиму тиші.

На переговорах Україну представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші. Російську делегацію очолював Володимир Мединський разом із заступниками голів МЗС і Міноборони РФ.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Формат обміну 1000 на 1000 наразі опрацьовується, і його можуть реалізувати найближчим часом.

Перед цими переговорами у Стамбулі відбулися тристоронні зустрічі між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Володимир Зеленський, який напередодні зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Трампа і Ердогана, вирішив відправити українську делегацію на переговори.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, проте Кремль повідомив, що Путін на переговорах не буде присутній.