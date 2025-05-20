Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив намір провести зустріч на найвищому рівні з Росією. Цю інформацію він озвучив під час свого візиту до Брюсселя, де проходило засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам і не ставить перешкод на шляху до миру, що було підтверджено під час нещодавніх переговорів у Туреччині. «Ми зацікавлені в прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Цю позицію знають наші союзники, і президент Зеленський обговорив її з президентом Трампом. Ми усвідомлюємо, що в Росії є лише одна особа, яка може покласти край війні», – зазначив міністр.

Він також додав, що Україна розглядає різні можливості для проведення такої зустрічі, зокрема, Ватикан, про що висловився Папа Римський Лев XIV.

Крім того, Сибіга повідомив про активізацію процесу посилення санкцій проти Росії. «Санкції повинні бути не лише прийняті, а й мати відчутний вплив. Ми також працюємо над вторинними санкціями, які мають бути ефективними. Сьогодні я відчув готовність Євросоюзу до їх застосування», – підкреслив він.

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолив Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр висловив сподівання, що обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як «бутафорський», але з поваги до Трампа та Ердогана відправив українську делегацію на переговори до Стамбула.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі офіційно заявили, що Путін не братиме участі у цих перемовинах.